São Paulo goleia, Ferroviária e Cruzeiro vencem fora no Brasileiro

Falando em Ferroviária, o time do interior paulista viajou para Brasília e retornará com três pontos na bagagem. Lelê abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Neném dobrou a contagem já nos acréscimos do segundo. Na próxima rodada, São Paulo e Ferroviária se enfrentam. Curiosamente, o Real Brasília, que está em 12º com um ponto, pega o Avaí na próxima rodada.

Noite cabulosa

Por fim, o Cruzeiro jogou contra o Flamengo no Luso Brasileiro, fez 1 a 0 com Maii Maii no começo do primeiro tempo. Depois, ampliou com Byanca Brasil no começo do segundo antes de sofrer um gol Giovanna, do Flamengo. Mesmo assim, as Cabulosas sustentaram a pressão contra para fechar em 2 a 1.

O Cruzeiro tem os mesmos 4 pontos de São Paulo e Ferroviária e está em terceiro e enfrenta o Internacional no próximo confronto. Por outro lado, o Flamengo tem duas derrotas até aqui e está em 14º, terá o Corinthians pela frente.