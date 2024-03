Santos e Botafogo goleiam no Brasileirão Feminino sub-20

A tarde desta quarta-feira (20) abriu a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino sub-20 de futebol. Oito equipes se enfrentaram em quatro partidas, que marcaram o fim do primeiro turno da fase de grupos. Os destaques ficaram com as vitórias de Santos e Botafogo, em que ambas as equipes venceram por 5 a 0. O Flamengo bateu o Sport fora de casa e o Fortaleza ganhou do Cefama no Maranhão.

Começando pela goleada das Sereias da Vila contra o Red Bull Bragantino. O triunfo foi o primeiro da equipe do Santos após três partidas do Brasileirão Feminino sub-20. Gabriela Leveque (2x), Mari Feitosa, Luiza (contra) e Vitoria Ramos marcaram na vitória por 5 a 0. Como resultado, as santistas saíram da lanterna do grupo A e agora estão na 3ª posição com 4 pontos. Contudo, a situação pode mudar, pois América-MG e Avaí têm 3 pontos e ainda jogam nesta rodada.

Por outro lado, o Botafogo só sabe o que é vitória no Brasileirão Feminino sub-20. As Gloriosas são soberanas do grupo D, na liderança com 12 pontos. Nesta rodada, a vítima das Gloriosas foram do Cuiabá. Sabrina, Ana Carla (2x), Keren e Juanny fizeram os cinco gols do Fogão.