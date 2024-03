Mãozinha assina contrato de 10 dias com o Memphis Grizzlies

Tem brasileiro chegando na NBA! O ala-pivô Mãozinha, jogador da seleção de basquete masculina, assinou um contrato de 10 dias com o Memphis Grizzlies. O atleta de 23 anos estava atuando no Capitanes da Cidade do México, uma franquia da Liga de Desenvolvimento.

A aquisição ocorreu pois o Grizzlies recebeu uma permissão da NBA de assinar contratos por períodos curtos fora da janela, por conta do alto número de lesões do atual elenco da franquia. Na temporada, Mãozinha possui as médias de 10.8 pontos, 8.8 rebotes e 1.1 assistências em 24 partidas disputadas. A equipe mexicana está na 11ª posição da Conferência Oeste, com uma campanha de 15 vitórias e 14 derrotas.

Carreira de Mãozinha

Nascido no Rio de Janeiro, Mãozinha iniciou sua carreira no Novo Basquete Brasil (NBB) na temporada 2019/2020, jogando pelo Pinheiros. Logo depois, ele migrou para o Fortaleza Basquete Cearense, onde começou a ter destaque. O ala finalizou sua passagem com médias de 13.5 pontos, 9.6 rebotes e 1.1 assistências e 1.4 bolas recuperadas.