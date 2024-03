João Fonseca vai às quartas de final em Assunção

O Brasil começou o dia com vitória no ATP Challenger de Assunção, no Paraguai. João Fonseca ganhou mais uma partida no torneio de simples na capital paraguaia e se classificou para as quartas de final do evento. O carioca de 17 anos ganhou do paraguaio Hernando Escurra por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Já nas duplas, Fernando Romboli e Marcelo Zormann também venceram e avançaram para as quarta de final.

João Fonseca fez uma boa partida contra Escurra, aproveitando o primeiro saque para vencer os seus games de serviço. No primeiro set, o brasileiro conseguiu uma quebra no quarto game da partida para ficar em vantagem e vencer a parcial por 6/3. Embalado, João abriu o segundo set conseguindo mais um break point. Hernando Escurra não conseguiu devolver a quebra e viu o carioca fazer 6/4 para fechar a partida após 1h20min. Com o resultado, o Brasil terá pelo menos um tenista na semifinal de simples do Challenger de Assunção. Isso porque João Fonseca encara o vencedor do duelo entre Orlando Luz e Matheus Pucinelli, que jogam ainda nesta quarta-feira.