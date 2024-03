Jaqueline e Sâmia Lima perdem e Brasil se despede na Suíça

Na primeira rodada das duplas femininas do Aberto da Suíça de badminton, as brasileiras Jaqueline e Sâmia Lima perderam para atletas japonesas e se despediram da competição. Elas foram as últimas representantes do Brasil a entrarem em ação no torneio, fechando a participação do país.

Na estreia no evento, Jaqueline e Sâmia foram superadas por Rui Hirokami e Yuna Kato, 30ª melhor dupla do ranking mundial, pelo placar de 2 a 0 (21/12 e 21/18). Anteriormente, nesta terça-feira (19), Sâmia também havia sido eliminada no torneio misto. Ao lado de Davi Silva, eles perderam para os indianos Summeeth/Sikki Reddy por 2 a 0, em jogo válido pelas quartas da chave qualificatória.

No individual, Jonathan Matías, Juliana Vieira e Ygor Coelho se despediram logo no seus primeiros duelos do Aberto da Suíça. No masculino, eles caíram diante do taiwanês Huang Yu Ka e do indiano Sameer Verma, respectivamente. Do mesmo modo, entre as mulheres, Juliana não conseguiu vencer a japonesa Manami Suizo, atleta top-50 no ranking mundial.