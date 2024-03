Inter faz gol relâmpago, mas empata no Brasileirão Feminino

Situação na tabela

Como resultado, o Internacional soma seu segundo empate no Brasileirão Feminino.A equipe gaúcha está na 9º lugar com apenas dois pontos. Com o desenrolar da rodada, elas podem perder mais duas colocações e entrar na zona da degola. Por outro lado, a igualdade no placar foi benéfica para o Fluminense. As tricolores recém promovidas à elite nacional assumiram a vice-liderança, perdendo para o São Paulo no saldo de gols.

Santos vence primeira

Mais cedo, o Santos entrou em campo para enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa. Após o empate amargo na primeira rodada, as Sereias da Vila somaram seus primeiros três pontos com uma bela virada. Anny Marabá abriu o placar para as Vingadoras no primeiro tempo, mas Narváez, Thaisinha e Carol Baiana comandaram a remontada depois do intervalo.