Heide e mais três brasileiros avançam no Challenger de Assunción

Dos cinco brasileiros que entraram na quadra do ATP Challenger de Assunción, no Paraguai, quatro venceram suas partidas. Assim, Gustavo Heide, Pedro Sakamoto, Nicolas Zanellato e Orlando Luz avançaram à segunda rodada do torneio. No entanto, João Lucas Reis ficou pelo caminho na terça-feira (19).

Foi um dia recheado de alegrias para os brasileiros. A partida mais extensa e que teve final feliz para o país foi a batalha de quase três horas de Orlando Luz. Dessa forma, precisou de três sets para superar o canadense Liam Draxil, de virada, com 2 sets a 1 (6(1)/7, 7/5 e 6/4).