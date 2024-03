Gabriela Guimarães brilha e Ituano vence São José pela LBF

Nesta quarta-feira (20), aconteceu mais uma rodada pela Liga de Basquete Feminino (LBF). Desta vez, a equipe do São José recebeu em casa, no ginásio Lineu de Moura, o time do Ituano, e perdeu por 53 a 69. As parciais do jogo foram de 20 a 20, 10 a 15, 14 a 21 e 9 a 13. O destaque da partida foi Gabriela Guimarães, do Ituano, que anotou um duplo-duplo com 27 pontos e 13 rebotes na partida.

O Jogo O duelo entre São José e Ituano começou bastante equilibrado. No primeiro quarto a equipe de Itu conseguiu abrir 5 pontos de vantagem, mas viu, no final do cronômetro, o time da casa igualar o placar em 20 a 20. Já no segundo quarto, as duas equipes trocaram lideranças até o Ituano conseguir abrir, novamente, 5 pontos de vantagem. No início do terceiro quarto, o Ituano conseguiu se impor na partida, chegando a abrir 13 pontos de vantagem. Mesmo assim, a equipe do São José não desistiu e chegou a diminuir a diferença para 8 pontos. Porém, a reação não foi suficiente, e a equipe de Itu fechou o quarto com 10 pontos na frente.