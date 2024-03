Fenerbahçe, de Ana Cristina, perde golden set e cai na Champions

Em confronto válido pela semifinal da Champions League de vôlei feminino, o turco Fenerbahçe, equipe da brasileira Ana Cristina, perdeu o desempate para o italiano Vero Volley Milano e acabou eliminado da competição. Além disso, com a derrota, o Brasil não terá nenhum representante na final do torneio europeu pela primeira vez desde a pandemia da Covid-19.

Após ser superado no jogo de ida da semifinal, o Fenerbahçe derrotou o clube italiano dentro de casa, vencendo pelo placar de 3 a 1 (25/15, 26/28, 25/22 e 25/23). No entanto, no golden set, o Milano triunfou por 15 a 11, desempatou o confronto ao seu favor e se classificou à decisão da Champions. A ponteira Ana Cristina foi reserva durante toda a partida e finalizou com três pontos marcados, todos de ataque. Por outro lado, a principal destaque das italianas foi a oposta Paola Egonu, autora de incríveis 35 pontos.

Agora, o Voley Milano aguarda o vencedor do duelo entre Eczac?ba?? Istanbul, da Turquia, e Imoco Volley, da Itália. No primeiro jogo, as italianas venceram no tie-break, com destaque para a atuação da sueca Isabelle Haak, dona de 37 pontos. O confronto decisivo acontecerá ainda nesta quinta-feira (20), às 13h, no horário de Brasília-DF.