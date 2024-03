Eric Jouti para nas quartas de final do WTT Feeder de Beirute

Na disputa da chave individual masculina do WTT Feeder de Beirute, no Líbano, o brasileiro Eric Jouti encerrou sua participação no evento na fase de quartas de final. Após vencer o cubano Andy Pereira, o mesatenista paulista parou diante do indiano Sathiyan Gnanasekaran, dono de três medalhas nos Jogos da Commonwealth de 2022.

Depois de duas vitórias na estreia, Eric começou o segundo dia vencendo o rival latino-americano por 3 a 1 (11/5, 11/7, 13/15 e 11/4). No Pan de Santiago, Andy Pereira, que é o atual 59º colocado do ranking mundial, derrotou Hugo Calderano e Vitor Ishiy na final das duplas masculinas e conquistou a medalha de ouro, ao lado do compatriota Jorge Campos. Logo depois, o troco veio no dia seguinte, quando Calderano superou o cubano na decisão da chave individual.

Por outro lado, nas quartas de final, Eric Jouti não foi páreo para o indiano Sathiyan Gnanasekaran, atual 103º melhor atleta do mundo. O adversário asiático venceu o brasileiro com facilidade por 3 a 0, finalizando nas parciais de 11/4, 11/3 e 11/4. Agora, na próxima fase do WTT Feeder de Beirute, Sathiyan jogará contra o veterano taiwanês Chuang Chih-yuan, dono de 10 medalhas em Jogos Asiáticos.