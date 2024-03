Dia cheio do NBB tem vitórias centenárias e buzz beater

A noite desta quarta-feira (20) foi movimentada para o fã de basquete, com cinco partidas do NBB. Destaque para a vitória do sexto colocado Paulistano por 106 a 72 sobre o União Corinthians e do Mogi por 104 a 61 contra o Brasília. Fortaleza, Mogi, São Paulo e São José ganharam as outras partidas do dia, com direito a cesta no estouro do cronômetro do time de São José dos Campos.

O Paulistano parecia uma máquina de jogar basquete no jogo desta quarta contra o União Corinthians. Com um aproveitamento de 60% nos arremessos de quadra (incluindo um número alto de acertos do perímetro), a equipe de São Paulo dominou a partida desde o início, em uma grande atuação coletiva. Crescenzi, com 17 pontos, e Ferreyra, com 16, comandaram o ataque da equipe na vitória por mais de 30 pontos de vantagem. Quem também teve uma ampla vitória foi o Mogi das Cruzes. A equipe recebeu o Brasília e conseguiu uma vitória por 104 a 61. O destaque do jogo foi Lessa, com 22 pontos e seis rebotes para o Mogi, terminando o jogo com 24 de eficiência. Já no Ceará, o Fortaleza/BC ganhou do Minas por 79 a 69. Orresta, com 17, e McClanahan, com 16, foram os maiores pontuadores da equipe cearense na partida.