Conjunto do Brasil estreia coreografia nova nessa semana

A seleção embarcou para a Europa com objetivo de competir na primeira perna de etapas da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. A primeira parada é na Grécia e, de lá, o grupo segue para a Bulgária, onde vai treinar e se preparar para a segunda etapa da Copa do Mundo, em Sofia, entre 12 e 14 de abril. Em busca de uma medalha olímpica, o Brasil aposta na nova série mista do conjunto. A nova prova tem uma coreografia nova, com um mix de ritmos e referências culturais do Brasil e além disso, o grau de dificuldade aumentou para tentar subir a nota das brasileiras.

"A gente tem uma identidade brasileira muito forte sobretudo na parte artística, elemento que vem sendo mais valorizado no código de pontuação da Federação Internacional. Adicionamos também mais dificuldades com o objetivo de fazer a diferença na nota final. Mas a grande novidade é que trouxemos um mix de músicas brasileiras. Nossa ideia é mostrar a brasilidade, toda a ginga, toda a alegria do povo brasileiro nessa nova coreografia", explicou Camila Ferezin, técnica da seleção.