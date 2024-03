Carol Solberg fala sobre as expectativas de estrear em Paris-2024

Falta pouco! Após o título do Elite 16 de Doha, no início do mês de março, as brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg abriram distância sobre a terceira melhor dupla do país e se aproximaram muito da classificação aos Jogos de Olímpicos de Paris-2024. Em entrevista para o Volleyball World, Carol contou sobre as expectativas dela em disputar sua primeira edição de Olimpíadas, aos 36 anos de idade.

Desde Pequim-2008, Carol Solberg está buscando se classificar para o maior torneio esportivo do planeta. Sua estreia profissional no vôlei de praia ocorreu em 2002, modalidade em que é detentora do recorde de 210 torneios disputados ao longo de mais de 20 anos de carreira. Bárbara, por sua vez, quer garantir seu lugar na sua segunda edição de Jogos Olímpicos. Ela conquistou a medalha de prata, ao lado de Ágatha Bednarczuk, no Rio-2016.

"Jogo vôlei de praia há muito tempo e, para ser honesta, o que me faz continuar jogando é o amor que tenho pelo esporte. Adoro jogar e amo tudo que o esporte trouxe e ainda traz para minha vida. Chegar às Olimpíadas é um grande sonho que tenho, claro, mas continuo jogando por amor ao esporte. Me divirto muito na quadra e aproveito cada segundo dela. Disputar as Olimpíadas é um sonho e, sendo brasileira, é muito difícil de realizar, porque temos muitas grandes equipes disputando apenas duas vagas. Acho que fui capaz de permanecer forte mentalmente para continuar perseguindo isso por tanto tempo. Este é o mais próximo que já estive da classificação, por isso quero aproveitar o processo e terminar forte", relatou Carol.