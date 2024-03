Brasil ganha da Nova Zelândia no Qualificatório do rúgbi CR

Nesta quarta-feira (20), o Brasil fez as suas primeiras partidas no Torneio Qualificatório do rúgbi em cadeira de rodas para os Jogos Paralímpicos de Paris. Pelas primeiras rodadas da fase de grupos, a seleção brasileira perdeu para o Canadá, mas ganhou da tradicional equipe da Nova Zelândia. Com o resultado, os brasileiros precisam apenas de uma vitória contra a Holanda para avançar à semifinal.

O Brasil está no grupo B do Torneio Qualificatório, junto da anfitriã Nova Zelândia, do Canadá e da Holanda. Na primeira rodada, os brasileiros encararam a forte equipe do Canadá, atual vice-campeã dos Jogos Pan-Americanos. Os canadenses ganharam o confronto por 57 a 39 para conquistar sua primeira vitória na competição. Em seguida, os brasileiros encararam os donos da casa. A Nova Zelândia é um país tradicional na modalidade, campeão paralímpico em Sydney-2000. Mas o Brasil não se incomodou com o peso da camisa dos adversários. Os brasileiros assumiram a liderança do placar no segundo período do jogo e mantiveram até o final. Aproveitando alguns turnovers no último quarto, o Brasil ampliou a vantagem e garantiu a vitória por 53 a 46.