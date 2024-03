Brasil empata com Argentina no Sul-Americano Feminino sub-17

Zero a zero. Foi assim que terminou o clássico entre Brasil e Argentina pela terceira rodada do Campeonato Sul-Americano Feminino sub-17 de futebol. Caso vencessem, as brasileiras poderiam garantir a classificação antecipada ao quadrangular final. Além disso, um trunfo também poderia eliminar as Hermanas.

O desempenho da Seleção Brasileira ficou bem abaixo do apresentado nas rodadas anteriores do Sul-Americano Feminino sub-17. Embora tivesse mais volume de jogo, o Brasil criou poucas chances de perigo. A performance piorou no segundo tempo e o time ficou bem perto de uma derrota nos minutos finais, mas a goleira Josi salvou.

O empate colocou em risco a liderança da equipe do grupo B. Somando sete pontos, as brasileiras podem ser ultrapassadas em caso de vitória da Colômbia contra o Peru. Dessa forma, o duelo contra as colombianas na última rodada se tornou decisivo para definir a primeira posição da chave.