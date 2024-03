Bragantino e Palmeiras empatam em jogo eletrizante

No último minuto! Em confronto válido pela 2ª rodada do Brasileirão Feminino, na tarde desta quarta-feira (20), o Red Bull Bragantino estreou em casa e empatou com time do Palmeiras por 2x2. A equipe de Bragança chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas não conseguiu evitar a reação alviverde no final da partida.

O jogo Logo aos 10 minutos de jogo, as Bragantinas abriram o placar com um gol de Laís. A atacante aproveitou o rebote da goleira e só precisou empurrar para as redes. Ainda no primeiro tempo, o Bragantino conseguiu ampliar o placar. O gol saiu aos 40 minutos, após Laís receber um belo passe de Paulina para ficar cara a cara com a goleira e definir com tranquilidade. Com dois gols atrás do placar, a equipe palestrina veio para o segundo tempo impondo pressão contra time do Bragantino. Apesar disso, a busca pelo empate encontrou dificuldades na goleira Alice, que fez ótimas defesas.