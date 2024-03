Araraquara vence Corinthians e permanece na liderança da LBF

As disputas nas primeiras rodadas da Liga de Basquete Feminino (LBF) estão mostrando alguns duelos interessantes. Na terça-feira (19), três deles ocorreram e o Sesi Araraquara deu mais uma amostra de que quer o bicampeonato seguido. Assim, derrotou o Corinthians dentro de seu ginásio. Outros times que fizeram seu papel e venceram fora de casa foi o Unimed Campinas, passando pelo Unisociesc Blumenau, e o Santo André, superando Sodiê Mesquita.

A noite se encerrou com o líder do LBF, o Araraquara ratificando o posto de primeiro colocado na tabela. Com um primeiro quarto dominante e um terceiro, avassalador, impôs um 81 a 60 diante no time recém-formado do Corinthians. Gabriella Sossô foi a cestinha para o Araraquara, com 14 pontos, quatro a menos do que Clarissa dos Santos, maior pontuadora da partida pelo Timão.

Dessa forma, o Araraquara chega a 11 pontos, com cinco vitórias em seis partidas, com um aproveitamento de 83,3%. Enquanto o Corinthians tem oito pontos, com três vitórias em cinco confrontos e 60% de aproveitamento.