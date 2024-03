Araguari bate MOC América e se classifica para os playoffs

Mais uma equipe está garantida nos playoffs da Superliga Masculina de vôlei. Na noite desta quarta-feira (20), Araguari ganhou do MOC América em Montes Claros por 3 a 0, com parciais de 25/19, 25/16 e 25/20. Com o resultado, a equipe do triângulo chega a 31 pontos na classificação geral, garantindo pela primeira vez a sua participação nas quartas de final da principal competição do voleibol brasileiro.

Em 2023, na sua primeira temporada na elite do vôlei nacional, Araguari terminou em nono lugar, ficando a uma posição dos playoffs. Após uma boa campanha, com 11 vitórias e 10 derrotas até aqui, o time do Triângulo Mineiro garantiu a classificação inédita nesta quarta, com uma vitória tranquila por 3 a 0 contra o já rebaixado MOC América. Autor do match point, o central Álvaro foi eleito o melhor jogador da partida e recebeu o Troféu Viva Vôlei. "Muito importante sair com os três pontos aqui, até para chegar no próximo jogo sem tanta pressão. Então agora a gente vai focado e tranquilo para a próxima partida", afirmou o atleta que também disse que o time vai tentar melhorar a sua colocação na rodada final da Superliga.