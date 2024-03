Thiago Wild passa por francês e fura quali do Masters de Miami

Thiago Wild garantiu vaga na chave principal do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. No início da tarde desta terça-feira (19), o número 1 do Brasil e 73 do mundo derrotou o francês Hugo Grenier (137º) na última rodada do qualifying. A partida teve 1h32min e terminou com parciais de 6/3 e 6/4.

Como resultado da vitória, o Thiago Wild vai para o seu segundo torneio nível 1000 em 2024. Na semana passada, ele também conseguiu furar o quali e entrar na chave principal de Indian Wells. Sua campanha contou com duas vitórias e acabou na terceira rodada diante do húgaro Fabian Marozsan.

Além disso, o Brasil agora conta com representantes em ambos os naipes simples do Masters 1000 de Miami. Na chave feminina, Bia Haddad, 13ª colocada do ranking, entrou direto na chave principal e aguarda sua adversária na segunda rodada do torneio.