Mônica Santos e Rayssa Veras levam dois ouros na Copa Brasil

Sabre feminino A e B

Então, no sabre feminino A, Rayssa Veras conquistou seu segundo título do dia. No confronto em que garantiu o ouro, a atleta do Paulistano bateu Ana Elisa Paz, do Grêmio Náutico União, por 15 toques a 9.

"Não fui bem nas pules e não passei de bye ao quadro principal. Tive que refazer minha trajetória e fiz a lição de casa. Ainda vou jogar o florete, quem sabe vem outra medalha? Mas meu jogo se encaixa melhor na espada", disse Rayssa.

Por fim, no sabre feminino B, Mônica Santos (GNU-RS) e Rudineia Manica (ADF-PR) repetiram a final da espada feminina B. Desta vez, contudo, não houve equilíbrio: Mônica venceu por 15-2 e faturou mais um ouro.

"Dois ouros conquistados, e minha expectativa é ganhar mais um no florete nesta quarta-feira. É a arma com a qual eu treino e me considero favorita", afirmou a talentosa Mônica Santos, sem falsa modéstia.

Programação

Nesta quarta-feira (20), dia de encerramento da Copa Brasil de Paraesgrima no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, serão disputadas provas com as seguintes armas: florete feminino A e B, florete masculino B, espada masculino A e sabre masculino A.