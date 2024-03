Lagoa Santa sedia 1ª etapa da Copa Brasil Canoagem Velocidade

A cidade de Lagoa Santa, no interior de Minas Gerais, sediará a I Etapa da Copa Brasil de Canoagem de Velocidade. As competições, primordialmente, serão durante os dias 22 a 24 de março. O evento, então, abre o calendário nacional da modalidade e é organizada pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).

A competição em Lagoa Santa fará parte dos eventos que definirão o Ranking da Canoagem Velocidade. Assim, somará-se os pontos da I e II Etapas da Copa Brasil, juntamente com os pontos do Campeonato Brasileiro do ano de 2023. Estarão presentes no evento 135 atletas de nove estados do Brasil representando ao todo 22 associações em 101 provas.

Haverá provas nas seguintes categorias: Menor, Cadete, Junior, Sênior e Master nas embarcações K1/C1/K2/C2 (Masculino e Feminino). Além disso, terá Infantil com embarcações Mini K1/Mini C1 (Masculino e Feminino). Por fim, todas as categorias terão provas de 1000, 500 e 200m.