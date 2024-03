Eric Jouti vence duas vezes e se garante nas oitavas em Beirute

Eric Jouti se garantiu nas oitavas de final do WTT Feeder de Beirute, no Líbano. Nesta terça-feira (19), o brasileiro entrou em ação duas vezes na chave individual masculina e saiu com duas vitórias. A primeira veio diante de jovem mesatenista local, enquanto a segunda contra turco top-300 do ranking.

Erico Jouti iniciou seu dia enfrentando o local Ahmad Fahes na primeira rodada. Atualmente na posição 133 do ranking mundial, o brasileiro não deu chances ao jovem de apenas 13 anos e venceu com autoridade. O placar terminou em 3 a 0, com parciais de 11/0, 11/5 e 11/4.

Ainda nesta terça-feira, Jouti voltou à mesa para disputar a segunda rodada. Dessa vez, encarou um adversário mais experiente, o turco Ibrahim Gunduz, de 26 anos e atual número 285 do ranking. Ele teve um deslize na segunda parcial, mas garantiu outra vitória com 3 a 1 (11/4, 1/11, 11/7 e 11/6).