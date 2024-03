Caboclo comanda importante vitória do Partizan na Euroliga

O brasileiro Bruno Caboclo comandou a vitória do Partizan sobre o Baskonia por 87 a 83 pela Euroliga de basquete masculino. O resultado conquistado em casa nesta terça-feira (19) manteve o time sérvio na zona de classificação para a sequência do principal torneio europeu da modalidade, faltando agora apenas quatro das 34 rodadas da primeira fase do campeonato.

Caboclo anotou um duplo-duplo somando 20 pontos e 13 rebotes, sendo quatro deles no ataque. O brasileiro deu ainda dois tocos. Deixou a quadra da Stark Arena, em Belgrado, com o maior índice de eficiência, 28, contra 18 de Matthew Costello, do Baskonia, o segundo melhor. Bruno Caboclo meteu sete de nove bolas de dois e uma de três do perímetro.

Terceiro quarto

O Partizan Belgrado venceu os primeiros dez minutos do duelo, por 23 a 16, e perdeu o segundo por 26 a 21, indo para os vestiários vencendo por 44 a 42. O terceiro quarto também foi do tima da casa, por 25 a 18, levando os anfitriões a entrarem no último período com vantagem de nove pontos no 69 a 60. O Baskonia ainda cresceu nos últimos minutos e chegou a cortar para dois a desvantagem.