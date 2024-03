Brasileiros perdem na estreia do quali do Aberto da Suíça

Sem vitórias! Foi assim que o Brasil terminou seus primeiros jogos no Aberto da Suíça de badminton. Nesta terça-feira (19), Ygor Coelho, Jonathan Matías e Juliana Vieira caíram na primeira rodada da chave qualificatória individual. Na mesma fase das duplas mistas, Davi Silva e Samia Lima também encerraram suas campanhas.

Estreando no quali do individual do Aberto da Suíça, Ygor Coelho e Jonathan Matias acabaram eliminados. Coelho perdeu de virada para o indiano Sameer Verma por 2 a 1 (11/21, 21/10 e 21/14). Já Jonathan caiu diante do Huang Yu Ka, do Taipé Chinês, por 2 a 0 (21/14 e 21/17). No feminino, Juliana Vieira perdeu da japonesa Manami Suizo por 2 a 1 (21/5, 13/21 e 21/15).

O Brasil também não teve muita sorte nas duplas. A parceria mista de Davi Silva e Samia Lima também caiu na primeira rodada do quali. Eles enfrentaram o casal indiano Summeeth e Sikki Reddy. Nesse caso, o amor saiu vencedor e os brazucas caíram em dois sets com parciais de 21/12 e 21/17.