Brasil conquista 4 ouros no primeiro dia de finais do Sul-Americano

Outros resultados para o Brasil

Nas demais provas, o Brasil conquistou a prata no Dois Sem Feminino, com Lara Pizarro e Mariana Macedo; no Dois Sem Júnior Masculino, com Ian Darolt e Francisco Evaldt; no Dois Sem Júnior Feminino, com Isabela Miranda e Beatriz Vilela; no Quatro Sem Masculino e no Oito com Masculino. Já as três medalhas de bronze vieram no Dois Sem Masculino, com Fábio Moreira e Matheus Souza; no Four Skiff Júnior Masculino; e no Four Skiff Júnior Feminino.