Brasil conhece adversários na fase final da Copa Davis

A Seleção Brasileira de tênis masculino já sabe qual serão os primeiros caminhos trilhados na fase final da Copa Davis de tênis. Após o sorteio realizado na Inglaterra, foram definidos os grupos dos 16 países classificados. O Brasil caiu na chave A, ao lado de Holanda, Itália e Bélgica.

Bolonha, na Itália, vai sediar as partidas do grupo do Brasil. Os jogos estão marcados para acontecer entre os dias 10 a 15 de setembro. As duas melhores seleções de cada grupo avançam para às quartas de finais, o Final 8, que está marcado para o mês novembro, na Espanha.

Os demais grupos da Copa Davis serão sediados na Espanha, China e Inglaterra. No grupo B, os espanhóis recebem Austrália, República Tcheca e França. Na Ásia, jogam Alemanha, Estados Unidos, Eslováquia e Chile na chave C. Por fim, a Grã-Bretanha está na D, com Canadá, Finlândia e Argentina.