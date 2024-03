Bia Haddad já sabe quem vai enfrentar na estreia de Miami

A chave principal do WTA 1000 de Miami foi sorteada, e Bia Haddad já sabe qual será seu caminho em mais um torneio dos Estados Unidos. Atualmente número 13 do mundo, a paulista entrou como a 11ª tenista melhor ranqueada e vai pegar bye na primeira rodada. Além disso, sua adversária vem de um confronto entre duas velhas conhecidas.

Na rodada 128, a romena Jaqueline Cristian e a francesa Diane Parry brigam para saber quem vai enfrentar Bia. Cristian entrou em Miami como a 82ª colocada na WTA e já perdeu da brasileira na segunda rodada do Wimbledon. Por outro lado, Parry (54º) tem retrospecto positivo, com duas vitórias. Contudo, os triunfos aconteceram no ano de 2021, em torneios nível 125 em Santiago e Buenos Aires.

A previsão é de que a estreia de Bia Haddad no WTA 1000 de Miami aconteça na próxima sexta-feira (22). Em caso de avanço para terceira rodada, Bia pode reencontrar a britânica Katie Boulter. No mês de fevereiro, Boulter eliminou a brasileira nas oitavas de final do WTA 500 de San Diego.