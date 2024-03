Benfica perde em casa e se complica na Champions Feminina

Tem coisas que são inesquecíveis na primeira vez, tem outras que é melhor esquecer mesmo. Nesta terça-feira (19) foi o primeiro jogo do Benfica (POR) em uma fase de quartas de final da Champions League Feminina. Jogando em casa, a equipe das brasileiras Laís Araújo, Nycole Raysla e Valéria Cantuário perdeu de virada para o Lyon (FRA). Agora, para se classificar diretamente às semifinais no jogo da volta, será necessário vencer por dois gols de diferença. Se vencer pela margem mínima, a decisão vai para o desempate.

Inicialmente, o Benfica começou com Laís como terceira zagueira pela direita e com Nycole no comando do ataque português. No entanto, a técnica Filipa Patão precisou substituir Nycole, que teve uma contusão no tornozelo, logo aos 16 minutos de jogo. Desse modo, a equipe benfiquista, que pressionava bastante, perdeu seu poder ofensivo.

Mesmo assim, o Benfica abriu o placar com Andreia Faria. A meio-campista interceptou um passe ainda no meio-campo do Benfica e arrancou em velocidade rumo à grande área do Lyon. Desse modo, o time das Águias foi para o vestiário com a vantagem no marcador. Porém, durou poucos minutos no decorrer do segundo tempo.