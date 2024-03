Time André Góes vence Jogo das Estrelas e Lucas Dias é MVP

Neste último final de semana (16 e 17), ocorreu o Jogo das Estrelas do NBB no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Logo após alguns anos em outros locais do país, o evento regressou à capital paulista e viu um dos times NBB Brasil manter a dinastia. Assim, o capitão André Góes, que deu nome ao time, levantou o troféu de campeão. Além disso, Lucas Dias, do Sesi Franca e companheiro de time de André, foi o MVP do evento pela terceira vez, a segunda seguida.

No evento principal do Jogo das Estrelas 2024, quatro times com jogadores diversos do NBB estiveram em quadra. A disputa era com duas semifinais de dois tempos de seis minutos e os dois vencedores se enfrentaram na final. Por um lado da chave, o NBB Brasil (Time André Góes) superou o outro NBB Brasil (Time Elinho), por 36 a 31. Por outro lado, o NBB Novas Estrelas (Time Márcio) venceu o NBB Mundo (time Larry Taylor) por 29 a 16.