Seleção de atletismo paralímpico embarca para GP da Itália

Cinco atletas da Seleção Brasileira embarcaram no último domingo (17) Jesolo, na Itália. Entre os próximos dias 22 e 25 deste mês, a cidade vai receber o Grand Prix de Atletismo Paralímpico. Foram convocados: Ricardo Mendonça, Fábio Bordignon, Débora Oliveira de Lima, Marivana Oliveira da Nóbrega e Robson Daniel dos Santos.

Ricardo Mendonça e Fábio Bordignon são os principais destaques da delegação brasileira do Grand Prix de Atletismo Paralímpico em Jesolo. Ricardo é o atual medalhista de ouro dos 100m e dos 200m T37 do Campeonato Mundial realizado em Paris. Nas mesmas distâncias da classe T35, Fábio faturou o bronze, também no torneio realizado na capital da França.

Em fevereiro, o Brasil participou do Grand Prix de Atletismo Paralímpico de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Assim como agora, a delegação também contou com cinco atletas. Na oportunidade, o país conquistou seis medalhas: quatro ouros, uma prata e um bronze.