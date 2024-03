Seleção Brasileira é convocada para camp no Centro Olímpico

Dos dias 24 a 31 de março, o Centro Olímpico de Hóquei em Deodoro, no Rio de Janeiro, será palco de uma intensa semana de treinamento da Seleção Brasileira de Hóquei. Assim, com a presença de atletas de diferentes clubes, as sessões de treinamento são uma continuação do bem-sucedido Camp de Janeiro. Dessa forma, o encontro visa desenvolver aspectos físicos, táticos e técnicos dos jogadores.

Durante os sete dias de treino, primordialmente, os atletas terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades individuais e coletivas. A atividade reunirá, sobretudo, atletas de oito clubes diferentes do Brasil, que estiveram no último campeonato nacional, selecionados pela comissão técnica da Seleção Brasileira.

Portanto, o Camp masculino, segue o mesmo formato e padrão estabelecidos no Camp anterior promovido pela CBHG. Então, além de garantir consistência e qualidade no treinamento da equipe nacional, a Confederação aproveita a instalação permanente, legado do Rio 2016.