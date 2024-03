Monteiro e Meligeni caem, mas Wild avança no quali de Miami

Thiago Wild é o único brasileiro na segunda rodada do qualifying do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (18), ele, Thiago Monteiro e Felipe Meligeni entraram em ação na busca por uma vaga na chave principal. O paranaense avançou vencendo bósnio, enquanto Monteiro e Meligeni perderam de virada.

Principal tenista brasileiro no ranking simples da ATP, Thiago Wild entrou como cabeça de chave 1 do qualifying de Miami. O paranaense número 76 do mundo bateu o bósnio Damir Džumhur na primeira rodada. Wild converteu cinco de nove break points para fechar em sets diretos com parciais de 6/4 e 6/2. Por uma vaga na chave principal, ele tem pela frente o francês Hugo Grenier.

Por outro lado, a estreia de Felipe Meligeni também marcou sua despedida do quali do Masters 1000 de Miami. O brasileiro começou bem a partida e venceu o primeiro set contra o belga Zizou Bergs. Contudo, sofreu com o saque do rival, que anotou 13 aces, antes de confirmar a virada com parciais de 2/6, 6/1 e 6/4.