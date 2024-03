Medalhista paralímpica Joana Neves morre em São Paulo

Carreira de sucesso

Joana Neves, também conhecida como Joaninha ou Peixinha, nasceu em Natal com acondroplasia. A condição afetou o crescimento dos ossos e lhe deixou com baixa estatura. Ela iniciou na natação aos 10 anos por recomendação médica. Aos 13, passou a competir e, logo depois, participou de sua primeira competição internacional com 14 anos..

Joaninha é dona de cinco medalhas em Jogos Paralímpicos. Ao longo das edições de Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020, a nadadora conquistou duas pratas e três bronzes. Além disso, a potiguar também possui um título mundial e parapan-americana na última década.

Em 2022, participou de sua última competição internacional, o Campeonato Mundial de Natação Paralímpica em Portugal. Na ocasião, fechou sua campanha com a medalha de ouro no revezamento 4x50m livre misto, assim como o vice-campeonato nos 50m livre da classe S5. Ela ainda subiu ao pódio com o bronze nos 50m borboleta e nos 100m livre.

CPB se manifesta

Ainda nesta segunda-feira (18), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)também comunicou o falecimento de Joana Neves e divulgou uma nota de pesar. Além disso, o presidente do CPB, Mizael Conrado, também se manifestou sobre a partida da atleta.