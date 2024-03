Falta de plano B para maratona aquática no Sena é uma piada

O calendário de competições dos Jogos Olímpicos Paris-2024 prevê que no dia 8 será realizada a prova feminina dos 10 km da maratona aquática. Nesta data (uma quinta-feira), a partir das 7h30 (horário de Brasília), toda a atenção da torcida brasileira estará em Ana Marcela Cunha, que buscará o bicampeonato olímpico, e Viviane Jungblt, as duas representantes do país na competição. Só não dá pra cravar é o local da prova! Parece inacreditável, mas ainda não é possível assegurar que ela acontecerá conforme a programação original, em um trecho do Rio Sena, a partir da histórica Ponte Alexandre III. E o motivo é a incerteza de que a água terá condições sanitárias para receber os atletas olímpicos.

Acompanhe o blog no Twitter, Facebook e no Instagram. O ponto de interrogação sobre a utilização do Sena para as provas olímpicas em 2024 - o trecho de natação do triatlo também está programado para lá, nos dias 4 e 5 de agosto - existe desde 2023. O evento-teste que deveria ter ocorrido no ano passado foi adiado, exatamente pela qualidade da água imprópria para a prática de esportes. Na época, os organizadores culparem o excesso de chuvas dos dias anteriores pelo alto grau de contaminação. Obviamente que esta situação bizarra, especialmente pela falta de opções, tem deixado muita gente inconformada. Uma destas pessoas é a própria Ana Marcela Cunha. Há cerca de duas semanas, a brasileira concedeu uma entrevista para a Agência France Press e cobrou uma solução. "Está uma grande preocupação. Já não houve o evento-teste no ano passado, mas [os organizadores] insistem em querer que os eventos aconteçam lá. Precisamos de um plano B para o caso de não ser possível nadar no Sena", pede a atual campeã olímpica da maratona aquática.