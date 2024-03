Eric Jouti representa o Brasil no WTT Feeder de Beirute

O tênis de mesa brasileiro tem mais um compromisso no calendário internacional nesta semana. A partir desta terça-feira (19), Beirute, capital do Líbano, vai receber o WTT Feeder. A competição conta com atletas de todas as partes do mundo e Eric Jouti representará o Brasil.

Atualmente em 133º do ranking mundial, Eric Jouti vai participar apenas de jogos individuais. Ele encara o libanês Ahmad Fahes na primeira rodada. A partida está marcada para às 9h40 (horário de Brasília). Em caso de vitória, Jouti também joga a fase equivalente às oitavas de final na terça-feira. As finais acontecem na quinta-feira (21), último dia de Feeder.

Além do título, o WTT Feeder de Beirute vai garantir 125 pontos no ranking para o vencedor. O campeão ainda volta para casa com 550 dólares. ''Chego para esta competição muito focado, para competir firme. Treino duro diariamente buscando evoluir cada vez mais. Os resultados no WTT Feeder serão consequência do trabalho.'', explicou Eric Jouti.