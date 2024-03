Após Pré-olímpico, Rio de Janeiro recebe Sul-Americano

Eliminatórias

O Sul-americano de Remo foi aberto oficialmente com as eliminatórias do Single Skiff feminino. Isabelle Falck representou o país na prova e avançou à decisão. Já nesta terça, a partir das 8h (horário de Brasília), a programação terá 14 provas. Além disso, o dia vai contar com a decisão do Single Skiff Feminino PR1, com a presença da brasileira Cláudia Santos, classificada para os Jogos Paralímpicos Paris 2024.