André/George vibra com título no Recife e já mira Challenge

Sem tempo para comemorar o título da 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, disputada no Recife, André e George já miram o desafio internacional na capital pernambucana. A partir da próxima sexta-feira (22), a principal dupla brasileiro no ranking mundial masculino compete no Challenge.

Após ficarem fora do pódio na primeira etapa do circuito nacional, a dupla do CT Cangaço, de João Pessoa, venceu a final do Recife contra Vinícius e Heitor no tie break por 2 a 1, parciais de 23/21, 13/21 e 15/7. Na fase classificatória, André e George chegaram a perder para os finalistas, mas conseguiram dar o troco na final.

"Acho que nessa etapa conseguimos evoluir muito durante o torneio. Fizemos boas partidas, tivemos algumas dificuldades, mas conseguimos sair delas. Fomos para a final fazendo jogos muito difíceis. Foi muito importante ganhar esse ouro", afirmou André Stein.