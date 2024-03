Thâmela/Elize e André/George vencem o Top-16 do Recife

Thâmela/Elize Maia e André/George conquistaram o título do Top-16 do Recife. O torneio integra a segunda etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, na manhã deste domingo (17). Elas derrotaram Talita/Taiana na final, por 2 a 0 (21/19 e 21/16), enquanto eles superaram Vinicius/Heitor Frank por 2 a 1 (23/21, 13/21 e 15/7). Foi o primeiro ouro de cada uma das duplas nesta temporada.

Thâmela e Elize conquistaram o título depois de uma grande semana na capital pernambucana. As capixabas venceram os seis jogos que fizeram na competição, tendo perdido apenas um set em toda a camapanha. Na final, elas venceram as experientes Talita e Taiana Lima, que também estavam invictas na competição, em uma manhã de forte calor e uma Arena da Praia do Pina lotada.

A medalha de bronze da disputa feminina ficou com Carol Horta/Ana Luiza. A dupla conquistou a medalha por W.O, uma vez que Vic, da dupla Tainá/Vic, sofreu lesão e não . A sergipana teve uma luxação no polegar da mão esquerda logo no começo do duelo da semifinal, realizado na véspera. Devido a isso, ela não se recuperou a tempo da disputa decisiva.