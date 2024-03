Superliga: Praia Clube derruba invencibilidade do Osasco

Domínio inicial do Praia

Com Kuznetsova jogando muita bola no primeiro set, o Praia Clube dominou completamente a parcial. A russa marcou oito pontos e liderou a equipe mineira, que disparou no placar desde o princípio.

Com Osasco cometendo muitos erros, o Praia Clube chegou à vitória com tranquilidade com o bloqueio de Milka sobre Lorenne para fechar o primeiro set por 25 a 15.

Reação do Osasco

O jogo mudou completamente no segundo set. Enquanto Kuznetsova sumiu no jogo, Osasco assumiu o protagonismo e rapidamente chegou a 4/0. Com erro de ataque da russa, seguida de um lance em que ela foi bloqueada, a equipe da Grande São Paulo chegou ao dobro de pontos do adversário: 16/8.

Osasco chegou à reta final do set com um bloqueio de Lorenne sobre Kuznetsova, que fez o placar chegar a 23/16. Apesar da vantagem, a equipe dirigida por Luizomar de Moura teve dificuldades para fechar a parcial. O Praia chegou a salvar quatro set points, mas Tiffany acabou com o sofrimento e fechou o placar em 25/21.