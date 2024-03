Raiza Goulão e Luiz Cocuzzi dominam CiMTB Nova Lima

Ranking olímpico

Com as vitórias no Short Track e Cross Country Olímpico, Raiza somou mais 70 pontos nos rankings olímpico e mundial, visando garantir a vaga brasileira entre as mulheres nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Tanto na CiMTB Nova Lima, como na próxima etapa da competição, em Araxá, os pontos conquistados valem para definição de vagas na principal competição esportiva do mundo, por estarem dentro do período de dois anos do ciclo olímpico.

"Agora tenho que entregar tudo nas competições que terei entre abril e maio. Entre elas, duas etapas importantes em Araxá, a Copa do Mundo e a CiMTB. Foi lá que fiz minha primeira grande prova fora do Estado de Goiás, no início da década passada. Primeiros grandes resultados e abertura para minha carreira profissional. Altos e baixos lá, são muitas histórias. Ter a Copa do Mundo em Araxá, será encerrar abril com chave de ouro, para depois disputar o Pan-Americano nos Estados Unidos e a Copa do Mundo da República Tcheca, competição esta que encerra o ciclo olímpico de Paris", finalizou Raiza Goulão.

Super Elite Masculina

Entre os homens, o enredo foi bastante parecido ao da Super Elite Feminina. No entanto, os atletas que estiveram no pelotão dianteiro durante a maior parte da corrida chegaram bastante próximos ao final das 9 voltas. Apenas cinco segundos separaram os quatro primeiros colocados. Luiz Cocuzzi venceu com o tempo exato de 1 hora e 23 minutos, seguido de José Gabriel Marques (1h23min03), Alex Malacarne (1h23min04) e Diego Arias (1h23min05). Este quarteto esteve junto a prova toda, enquanto ciclistas como Jhonnatan Botero (COL), Hilvar Calderon (COL), Mario Couto e Nicolas Machado foram aos poucos perdendo fôlego na disputa.

"Foi uma prova inteira com o pelotão da frente andando junto. O sol estava forte, então foi uma corrida muito quente o tempo todo. O pelotão estava bem forte então tinha que poupar energia para o final. Fiquei muito feliz com o resultado", destacou Luiz Cocuzzi. "Há algum tempo eu não ganhava o XCO na CiMTB. Venci as duas na primeira etapa, então agora sou o líder. Vamos descansar, para o que vem pela frente nas etapas da Copa do Mundo", completou.