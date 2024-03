Pós-jogadores e árbitra são homenageados no Jogo das Estrelas

"Eu já tinha apitado, mas fazia bastante tempo. Só que desta vez, foi bem emocionante justamente por causa da homenagem e, como fazia muito tempo, eu havia esquecido essa sensação maravilhosa. É muito gostoso ficar perto do público, ficar perto dos melhores jogadores do Brasil e sem aquela cobrança pesada. Os jogadores se divertiram e a arbitragem também, valeu muito a pena", completou.

Giovannoni

Em seguida, foi a vez de outros personagens que marcaram presença dentro de quadra, mas fazendo cestas, dando assistências e pegando rebotes no NBB. Começando por Guilherme Giovanonni, um dos maiores nomes da história do basquetebol brasileiro com 349 jogos na principal liga do país.

"Fico muito emocionado com uma homenagem vinda da Liga e do basquete brasileiro. Por terem chamado o Carlos Eduardo Ferraro, que foi meu diretor no Pinheiros, que me trouxe a São Paulo. Tenho um carinho muito grande por ele. É sempre legal a gente lembrar de nossa história, a história dos jogadores, ela é importante para a modalidade e a Liga Nacional de Basquete está fazendo muito bem", comentou o pós-jogador.