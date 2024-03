Pedro Veniss é vice no GP4* da Espanha em volta de Nimrod

Cavaleiro Pedro Veniss voltou às competições e já faturou medalha de prata no GP4* em Vejer de la Frontera, na Espanha. O brasileiro, montando Nimrod de Muze Império Egípcio, a 1.55m. É a primeira vez que a montaria de Pedro compete desde os Jogos Pan-Americanos, o qual a dupla foi bronze no torneio por equipes e quinto lugar na disputa individual.

O título do torneio terminou com Sanne Thijssen, da Holanda, montando Cn Quidam RB, com 35s63. Com tempo de 38s32 e zerando prova, Pedro Veniss e Nimrodde Muze Império Egípcio ficaram com a prata, enquanto Leonie Böckmann, da Alemanha, e Carter 10 completaram o pódio com 38s38.