Matheus Navarro e Laura Raupp vencem QS 1000 em Torres

Os catarinenses Matheus Navarro e Laura Raupp venceram neste domingo a etapa QS 1000 disputada em Torres, no Rio Grande do Sul. As finais da disputa, que acontece na Praia dos Molhes foram contra a também catarinense Tainá Hinckel e o potiguar Mateus Sena. As vitórias valeram a liderança nos primeiros rankings da temporada 2024/2025 da WSL South America, que decide os títulos sul-americanos e classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, divisão de acesso para a elite do World Surf League (WSL). A próxima etapa do será em Saquarema entre os dias 15 a 21 de abril.

Rivalidade? Esta foi a segunda final consecutiva da surfista olímpica, Tainá Hinckel, com Laura Raupp e a terceira entre elas em etapas do QS. As outras duas foram no Layback Pro, com Laura vencendo a primeira na Prainha do Rio de Janeiro em 2023 e Tainá ganhando a segunda, domingo passado na Praia Mole de Florianópolis. No tira-teima agora em Torres, Laura Raupp passou a frente no confronto em finais de QS. "Eu e a Tainá estamos sempre se pegando nas baterias, uma hora dá ela, outra hora sou eu e estou superfeliz de estar podendo dividir o pódio com ela, que se classificou para as Olimpíadas e é uma das melhores do Brasil. A gente vai estar juntas no Challenger Series, então vai ter muito mais por vir", disse Laura Raupp. "Nossa, estou muito feliz em abrir a temporada na primeira colocação, em um QS do Circuito Banco do Brasil aqui em Torres, que é um lugar superespecial pra mim. Minha família está quase toda presente, então está todo mundo feliz por mim e embora com tudo para esse ano, que está só começando".