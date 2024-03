Laura Pigossi perde para Taylor Townsend no quali de Miami

A medalhista olímpica Laura Pigossi deu adeus ao WTA 1000 de Miami. A brasileira perdeu para a americana Taylor Towsend no qualifying do torneio. A atleta dos Estados Unidos venceu por 2 a 0 com um duplo 6/4 em 1h38 de jogo.

A paulista de 29 anos e 115ª do ranking da WTA tentava disputar pela segunda vez a chave principal de um evento de nível 1000, depois de entrar como lucky-loser em Guadalajara em 2022. Laura Pigossi, no entanto, foi impedida por Taylor Towsend, atual 77ª do mundo. Na partida decisiva do quali, Taylor Towsend vai enfrentar a compatriota Emina Bektas, 92ª do mundo, que bateu a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, 125ª, por 6/3 e 6/1.