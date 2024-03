Juliana Souza lidera segunda vitória do São José na LBF

Juliana Souza foi o grande destaque do São José na vitória diante da Liga Desportiva de Ponta Grossa. A partida foi válida pela quarta rodada da temporada regular da LBF 2024 (Liga de Basquete Feminino). A jogadora joseense liderou a equipe no triunfo por 82 a 57 no placar.

Além disso, Juliana Souza levou o prêmio de melhor jogadora em quadra ao anotar um duplo-duplo com 16 pontos e 13 rebotes. Ao longo das quatro rodadas da temporada, ela acumula uma média de 12.7 pontos e 8.3 rebotes por partida. Vale destacar também que, do outro lado da quadra, Manuela Rios fez chover. A atleta do time paranaense foi a cestinha com 24 pontos e 10 assistências. Contudo, não conseguiu evitar a derrota de sua equipe.

Jogando em casa, o São José dominou a partida a partir do segundo quarto. As joseenses se defenderam bem e forçaram o Ponta Grossa a arriscar arremessos triplos. Na parte ofensiva, converteram mais da metade das cestas duplas e acertaram o dobro de chutes de três pontos que as rivais.