Izabela Campos bate marca das Américas no lançamento de disco

A mineira Izabela Campos quebrou recorde das Américas no lançamento de disco da classe F11 na primeira etapa do Circuito Paralímpico de atletismo, disputado em São Paulo. A atleta derrubou no sábado à tarde a marca que já durava 23 anos. Pela manhã, Wanna Brito quebrou o recorde mundial do arremesso de peso da classe F32. No lançamento de disco da classe F11 (deficiência visual), a mineira do Sadevi CTE-UFMG e vítima de sarampo aos seis anos de idade, que a fez perder a visão progressivamente, marcou 40m12 logo na primeira tentativa e estabeleceu novo recorde das Américas. A marca anterior, de 30m66, era de Lisa Banta, atleta dos Estados Unidos, obtida em outubro de 2000, durante os Jogos Paralímpicos de Sydney. "Tenho buscado esta marca desde os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Nas últimas competições, eu estava bem física e tecnicamente, mas, na parte psicológica, não. Tenho feito um trabalho neste sentido e, no sábado, logo no meu primeiro lançamento, já encaixou. Eu estava engasgada. Agora, é dar sequência aos treinos e ao trabalho mental. Estamos no caminho certo", disse a mineira. Provas de domingo As provas do domingo foram marcadas por marcas expressivas dos atletas do salto em distância. Na classe T13, para atletas com baixa visão, Paulo Henrique dos Reis (Sesi-SP) alcançou 7,06m, próximo do recorde nacional, que é dele mesmo (7,14m), feito em dezembro de 2022. Porém, a marca deste domingo, 17, não teria valor para efeito de ranking porque no momento do salto o vento estava em 2,7 m/s, o que, pela regra do atletismo, as correntes de ar não podem ser superiores a 2,0m/s.