Guilherme Toldo confirma vaga olímpica no florete

A esgrima brasileira garantiu mais um representante nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Neste domingo (17), Guilherme Toldo confirmou sua vaga olímpica via ranking no Grand Prix de Washington de florete. Ele contou com as eliminações de seus rivais na lista para garantir sua classificação.

No sábado (16), Guilherme Toldo conseguiu avançar ao quadro principal do Grand Prix de Washington. Além classificação, Toldo contou com a eliminação do mexicano Diego Cervantes, segundo melhor das Américas no ranking, ainda nas poules.

Contudo, ainda restava chileno Leopoldo Alarcon na concorrência pela vaga olímpica. Assim como Toldo, ele também se classificou para o quadro principal em Washington. Para ultrapassar o brasileiro, Alarcon precisaria chegar até as semifinais do torneio, no mínimo.