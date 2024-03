Grêmio x Corinthians: Onde assistir ao vivo

Grêmio recebe o Corinthians pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As atuais campeãs buscam conseguir os primeiros pontos do torneio e seguir com títulos na temporada, uma vez que as paulistas já levaram a Supercopa do Brasil Feminina. Enquanto as tricolores querem que o fator casa seja o diferencial para resultado positivo na partida.

O Corinthians vem buscando mostrar bons resultados com novo comandante, Lucas Pissinato, que assumiu gestão do time no início do ano após ida de Arthur Elias para a seleção brasileira principal. de forma integral. O treinador já conhece bem as gaúchas, uma vez que foi técnico do arquirrival, o Internacional. Lá, aliás, foi campeão do estadual contra as Gurias Gremistas.

As gaúchas também contam com novo comando: Thaissan Passos tem o Campeonato Brasileiro como primeiro desafio no trabalho que se iniciou em 2024. Além disso, sete novas contratações faz com que o elenco busque resultados melhores que apenas o nono lugar no Brasileirão 2023.