Flamengo vira sobre Boca e é campeão da Libertadores Sub-20

Flamengo conquista a América pela primeira vez no Sub-20. Equipe de Mario Jorge marca com Shola e Lorran e vira sobre Boca Júniors na decisão. Invicto no torneio continental, foi a primeira vez que o time carioca conquistou a Taça da Libertadores na categoria.

O jogo

O jogo começou com volume do Boca Júniors, que usou marcação alta contra o Flamengo. Logo aos 4 minutos, o time argentino abriu o marcador. Em jogada pela esquerda, do direito a assistência de três dedos de Payal , Ignacio Rodríguez cabeceou contra o gol dos cariocas e acertou o canto direito do goleiro Lucas Furtado.

Após o gol, o Flamengo aumentou o volume das jogadas ofensivas. Aos 23 minutos, foi a vez do time de Mário Jorge alcançar o tento. Em jogada de velocidade pela direita, Lorran conseguiu deixar zagueiro Campos no chão e cruzou para Shola deixar tudo igual.