Fabiana Silva perde final e é vice-campeã de duplas em Havana

A brasileira Fabiana Silva ficou com o vice-campeonato do Torneio Internacional Giraldilla de badminton, disputado em Havana, capital de Cuba. Foi a primeira competição disputada por ela desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Depois da Olimpíada, ela se afastou das quadras e passou a atuar como assistente técnica da seleção brasileira.

Em seu retorno às quadras, Fabiana Silva jogou ao lado da cubana Taymara Pupo nas duplas femininas e de Iker Palacio, também de Cuba, nas duplas mistas. Com Iker, ela parou nas quartas de final, mas com Taymara conseguiu chegar à final do torneio, que um Future Series, o nível mais baixo do circuito mundial. Depois de três vitórias na chave de duplas femininas, Fabiana Silva e Taymara Pupo enfrentaram na final, neste domingo, as guatemaltecas Diana Soto e Mariana Quan. A dupla formada pela brasileira e a cubana perdeu o primeiro set por 21/15, mas reagiu e ganhou o segundo por 21/19. No set decisivo, no entanto, as atletas da Guatemala foram superiores, fecharam o jogo em 21/10 e garantiram a medalha de ouro.